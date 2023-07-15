Український півзахисник Артур Мурза близький до продовження кар'єри в Австрії.

Мурза нещодавно розірвав контракт з казахським Аксу приєднається до австрійського Капфенберга, повідомляє ТаТоТаке.

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Зазначимо, що клуб виступає у Другій лізі Австрії. Минулий сезон Капфенберг посів 12 місце, набравши 34 очки за 30 турів.

Нагадаємо, Мурза – вихованець Динамо і Шахтаря. На професіональному рівні дебютував за Маріуполь. Встиг пограти за Волинь, Краматорськ, Гірник-Спорт, Оболонь, Металіст, казахський Кизил-Жар СК та латвійську Вальмієру. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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