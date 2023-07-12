Український півзахисник Артур Мурза покинув Аксу, повідомляє клубна прес-служба.

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22-річний вінгер приєднався до казахської команди у лютому 2023-го, підписавши контракт терміном на 1 рік. Сторони, однак, вирішили розірвати угоду дочасно, і українець покинув клуб у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Мурза – вихованець Динамо і Шахтаря. На професіональному рівні дебютував за Маріуполь. Встиг пограти за Волинь, Краматорськ, Гірник-Спорт, Оболонь, Металіст, казахський Кизил-Жар СК та латвійську Вальмієру. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

До слова, нині Аксу з сімома очками замикає турнірну таблицю Прем'єр-ліги Казахстану. Наприкінці квітня команду зі скандалом покинув український наставник Руслан Костишин.

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