Украинский полузащитник Артур Мурза близок к продолжению карьеры в Австрии.

Мурза недавно разорвал контракт с казахским Аксу присоединится к австрийскому Капфенбергу, сообщает ТаТоТаке.

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Отметим, что клуб выступает во Второй лиге Австрии. Прошлый сезон Капфенберг занял 12 место, набрав 34 очка за 30 туров.

Напомним, Мурза – воспитанник Динамо и Шахтера. На профессиональном уровне дебютировал за Мариуполь. Успел поиграть за Волынь, Краматорск, Горняк-Спорт, Оболонь, Металлист, казахский Кызыл-Жар СК и латвийскую Вальмиеру. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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