Нападник вже встиг дебютувати у матчі проти Агробізнеса та відзначитись забитим голом, повідомляє офіційний сайт Альянса. Термін контракту та інші деталі угоди із Зубковим не розголошуються.

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"Перші почуття, звісно, позитивні, мені все подобається, особливо тренувальний процес. Також вражений атмосферою у команді та тим, як мене зустріли. Щодо першої гри, дуже нею задоволений, але шкода, що не вдалося завершити матч перемогою", – поділився Зубков у коментарі прес-службі клубу.

Окрім виступів за молодіжні команди Динамо, нападник встиг пограти за чеські Бешенов, Селье та Белло, Богеміанс Б та австрійський Капфенберг.

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