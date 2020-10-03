Друга ліга 2020/21, 5-й тур

Карпати – Рубікон – 1:2

Голи: Шостак, 71 – Тищенко, 67, (пен.), 80

Вилучення: Мудрик, 66 (Карпати)

Яруд – МФК Металург – 0:3

Голи: Підлепенець, 6, 45, Могильний, 19

Буковина – Поділля – початок о 16:00

Волинь-2 – Карпати Галич – початок о 16:00

Енергія – Балкани – початок о 16:00

Миколаїв-2 – Метал – початок о 16:00

Карпати продовжили невдалі виступи у Другій лізі – цього разу "леви" мінмімально поступились Рубікону. Перший тайм був за львів'янами, які більш гостро атакували, однак у другій половині кияни вийшли вперед. Мудрик зіграв рукою у штрафному та отримав другу жовту картку, а Тищенко реалізував пенальті. Шостак майже миттєво вирівняв положення, але той таки Тищенко приніс перемогу Рубікону.

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МФК Металург не зазнав проблем у матчі з Ярудом. Підлепенець вже на 6 хвилині вивів запоріжців вперед в рахунку, а Могильний на 19 хвилині подвоїв перевагу. Ще в першому таймі Підлепенець встановив остаточний рахунок матчу – 0:3.

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