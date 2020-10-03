Друга ліга: Карпати зазнали чергової поразки, МФК Металург розгромив Яруд
Відбулись суботні матчі 5-го туру Другої ліги. Читайте звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".
Друга ліга 2020/21, 5-й тур
Карпати – Рубікон – 1:2
Голи: Шостак, 71 – Тищенко, 67, (пен.), 80
Вилучення: Мудрик, 66 (Карпати)
Яруд – МФК Металург – 0:3
Голи: Підлепенець, 6, 45, Могильний, 19
Буковина – Поділля – початок о 16:00
Волинь-2 – Карпати Галич – початок о 16:00
Енергія – Балкани – початок о 16:00
Миколаїв-2 – Метал – початок о 16:00
Карпати продовжили невдалі виступи у Другій лізі – цього разу "леви" мінмімально поступились Рубікону. Перший тайм був за львів'янами, які більш гостро атакували, однак у другій половині кияни вийшли вперед. Мудрик зіграв рукою у штрафному та отримав другу жовту картку, а Тищенко реалізував пенальті. Шостак майже миттєво вирівняв положення, але той таки Тищенко приніс перемогу Рубікону.
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МФК Металург не зазнав проблем у матчі з Ярудом. Підлепенець вже на 6 хвилині вивів запоріжців вперед в рахунку, а Могильний на 19 хвилині подвоїв перевагу. Ще в першому таймі Підлепенець встановив остаточний рахунок матчу – 0:3.
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