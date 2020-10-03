Нападающий уже успел дебютировать в матче против Агробизнеса и отметиться забитым голом, сообщает официальный сайт Альянса. Срок контракта и другие детали сделки с Зубковым не разглашаются.

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"Первые ощущения, конечно, положительные, мне все нравится, особенно тренировочный процесс. Также поражен атмосферой в команде и тем, как меня встретили. Относительно первой игры, очень ею доволен, но жаль, что не удалось завершить матч победой", – поделился Зубков в комментарии пресс-службе клуба.

Кроме выступлений за молодежные команды Динамо, нападающий успел поиграть за чешские Бешенова, Селье и Белло, Богемианс Б и австрийский Капфенберг.

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