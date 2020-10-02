ПФЛ вирішила перенести три матчі Першої та Другої ліг на невизначений термін через COVID-19, інформує офіційний сайт ліги.

Полісся може знятись з Першої ліги через фінансові труднощі

Зокрема, перенесено поєдинок Альянс – Кристал через виявлені випадки захворювання на коронавірус у гостей. Протистояння мало відбутись у рамках 5-го туру Першої ліги. Матч Оболонь – ВПК Агро теж перенесено на невизначений термін через 13 позитивних результатів тестів у команді гостей.

Постраждали і команди Другої ліги. Чернігів звернувся з проханням перенести матч 5-го туру проти Оболоні-2 через інфікування дев'яти футболістів – адміністрація ПФЛ дала згоду.

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