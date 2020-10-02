ПФЛ перенесла три матчі Першої та Другої ліг через спалахи коронавірусу
Пандемія продовжує завдавати шкоди українському футболу.
ПФЛ вирішила перенести три матчі Першої та Другої ліг на невизначений термін через COVID-19, інформує офіційний сайт ліги.
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Зокрема, перенесено поєдинок Альянс – Кристал через виявлені випадки захворювання на коронавірус у гостей. Протистояння мало відбутись у рамках 5-го туру Першої ліги. Матч Оболонь – ВПК Агро теж перенесено на невизначений термін через 13 позитивних результатів тестів у команді гостей.
Постраждали і команди Другої ліги. Чернігів звернувся з проханням перенести матч 5-го туру проти Оболоні-2 через інфікування дев'яти футболістів – адміністрація ПФЛ дала згоду.
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