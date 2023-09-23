Український форвард Дмитро Богданов підписав професійний контракт із Динамо Дрезден, повідомляє офіційний сайт саксонців.

Порту після перемоги над Шахтарем підписав контракт з українським нападником

Нагадаємо, 16-річний нападник – вихованець Динамо (до переїзду у Німеччину забив за "біло-синіх" у чемпіонаті ДЮФЛУ дев'ять голів у 18 матчах). У структурі дрезденців Дмитро перебуває з липня 2022 року і виступає за команду U-17 (у поточному сезоні він уже забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі у 6-ти матчах юніорської Бундесліги Північ/Північний Схід).

Варто зазначити, що у першій команді німців грає ще один українець – 24-річний вихованець Шахтаря Кирило Меліченко.

До слова, Динамо Дрезден нині виступає у третьому за силою дивізіоні і після 6-ти турів лідирує у турнірній таблиці, набравши 15 очок.

"Не хочу, щоб відмовився від українського паспорта": наш талант спортивної династії дебютував за Грузію, його веде Інтер