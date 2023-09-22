Порту, який 19 вересня переміг Шахтар у першому турі Ліги чемпіонів, оголосив про підписання тренувального контракту з 14-річним українським форвардом Артемом Гапоненком. Він перебуває у системі клубу вже другий рік, інформує офіційний сайт "драконів".

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Відповідно до регламенту, українець не має права підписувати професіональний контракт, адже йому ще не виповнилося 16 років. Артем Гапоненко виступає за команду Порту U-15, у складі якої вже забив один гол у двох матчах чемпіонату Португалії відповідної вікової категорії.

"Я пишаюся тим, що підписав контракт із цим чудовим клубом. Це була моя мрія, і я багато працював заради неї. Буду продовжувати працювати. Моя мрія – потрапити до першої команди Порту та грати на Ештадіу ду Драгау, а також виграти всі трофеї, за які я змагаюся в цій футболці.

Я дуже захоплююся Ерлінгом Холандом, а в Порту мені подобається Мехді Таремі, тому що він дуже добре грає і забиває багато голів", – заявив Артем Гапоненко.

Футболіст із сім'єю перебралися до Португалії в 2022 році. Спершу Гапоненко виступав за команду Ансан, але згодом приєднався до Порту.

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