Украинский форвард Дмитрий Богданов подписал профессиональный контракт с Динамо Дрезден, сообщает официальный сайт саксонцев.

Порту после победы над Шахтером подписал контракт с украинским нападающим

Напомним, 16-летний нападающий –воспитанник Динамо (до переезда в Германию забил за "бело-синих" в чемпионате ДЮФЛУ девять голов в 18 матчах). В структуре дрезденцев Дмитрий находится с июля 2022 года и выступает за команду U-17 (в текущем сезоне он уже забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 6-ти матчах юниорской Бундеслиги Север/Север-Восток).

Стоит отметить, что в первой команде немцев играет еще один украинец – 24-летний воспитанник Шахтера Кирилл Меличенко.

К слову, Динамо Дрезден сейчас выступает в третьем по силе дивизионе и после 6-ти туров лидирует в турнирной таблице, набрав 15 очков.

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