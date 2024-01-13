"Ведуться перемовини. Різні клуби проявляють інтерес, я відкритий до пропозицій та готовий розглянути усі варіанти.

Вінгер Шахтаря отримав "грошовитий" варіант продовження кар'єри – раніше чемпіона світу хотіли в Європі

Але подивимось, як все буде, поки нічого конкретного сказати не можу", – цитує Кащука Legioners.ua.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про предметний інтерес до Олексія з боку хорватського Хайдука та азербайджанського Нефтчі.

Варто додати, що контракт Олексія з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він провів за донеччан 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 2,5 млн євро.

Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?