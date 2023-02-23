СК Дніпро-1 – Динамо, Кривбас – Шахтар: УПЛ оголосила розклад матчів 17-го туру
Українська Прем'єр-ліга визначилась з графіком протистоянь у 17-му турі чемпіонату.
Матчі 17-го туру УПЛ будуть проводитись протягом 3 днів: з 10 по 12 березня включно, повідомляє офіційний сайт організації.
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Серед знакових протистоянь – битва між лідером першості СК Дніпро-1 та Динамо, а також дуель Юрія Вернидуба та Ігора Йовічевіча.
17-й ТУР
10 березня (п'ятниця)
Інгулець – Металіст – 13:00
11 березня (субота)
Минай – Олександрія – 13:00
Зоря – Львів – 14:00
Чорноморець – Металіст 1925 – 15:00
12 березня (неділя)
Верес – Ворскла – 13:00
СК Дніпро-1 – Динамо – 13:00
Кривбас – Шахтар – 15:00
Рух – Колос – 15:00
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