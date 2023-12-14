Український захисник, який виступає наразі за литовський клуб Вальмієрі може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

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Як інформує Liga3-online, Євген Опанасенко перебуває на перегляді у клубу Саарбрюкен, який виступає у третьому німецькому дивізіоні. Наскільки довго триватиме перегляд поки невідомо. Саарбрюкен в поточному сезоні перебуває на дев'ятому місці в турнірній таблиці D3. Команда вийшла в 1/4 фіналу Кубка Німеччини. На своєму шляху Саарбрюкен вибив Баварії та Айнтрахт.

Нагадаємо, що Опанасенко – вихованець Динамо. Він виступав за молодіжні команди киян. У березні він підписав контракт з Вальмієрі. За першу команду Опанасенко зіграв в трьох матчах.

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