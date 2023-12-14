Воспитанник Динамо может перебраться в чемпионат Германии – он присоединился к сенсационному обидчику Баварии
Защитник Вальмиеры Евгений Опанасенко заинтересовал клуб из чемпионата Германии.
Украинский защитник, выступающий сейчас за латвийский клуб Вальмиера, может продолжить свою карьеру в чемпионате Германии.
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Как информирует Liga3-online, 20-летний Евгений Опанасенко находится на просмотре в клубе Саарбрюкен, который выступает в третьем немецком дивизионе. Насколько долго продлится просмотр, пока неизвестно. Саарбрюкен находится на девятом месте в турнирной таблице D3 с 26 очками. Команда вышла в 1/4 финала Кубка Германии. На своем пути Саарбрюкен выбил Баварии и Айнтрахт.
Напомним, что Опанасенко – воспитанник Динамо. Он выступал за молодежные команды киевлян. В марте он подписал контракт с Вальмиерой. За первую команду Опанасенко сыграл в трех матчах.
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