Украинский защитник, выступающий сейчас за латвийский клуб Вальмиера, может продолжить свою карьеру в чемпионате Германии.

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Как информирует Liga3-online, 20-летний Евгений Опанасенко находится на просмотре в клубе Саарбрюкен, который выступает в третьем немецком дивизионе. Насколько долго продлится просмотр, пока неизвестно. Саарбрюкен находится на девятом месте в турнирной таблице D3 с 26 очками. Команда вышла в 1/4 финала Кубка Германии. На своем пути Саарбрюкен выбил Баварии и Айнтрахт.

Напомним, что Опанасенко – воспитанник Динамо. Он выступал за молодежные команды киевлян. В марте он подписал контракт с Вальмиерой. За первую команду Опанасенко сыграл в трех матчах.

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