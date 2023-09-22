Давід Де Хеа майже 3 місяці не може підшукати собі нове місце роботи.

Зірковий іспанець не виключає варіант зі завершенням кар'єри, інформує The Guardian.

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Манчестер Юнайтед не став продовжувати контракт з легендою, тому 1 липня Де Хеа отримав статус вільного агента. Втім, ніхто з топ-клубів не поспішав навіть безкоштовно підписувати кіпера. Пропозиції зі Саудівської Аравії відхиляв сам Давід, для якого зараз пріоритет – виступи у основі на високому рівні, а не гроші. Якщо іспанець не дочекається відповідного запрошення, то може повісити рукавички на цвях у 32 роки (зовсім не критичний вік для воротаря).

Нагадаємо, Де Хеа віддав МЮ 12 років, упродовж яких виграв 8 трофеїв та провів 545 матчів. У минулому сезоні іспанець здобув "Золоту рукавичку" АПЛ, відігравши 17 "сухих" турів.

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