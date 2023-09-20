"Повернення Роналду? Це було рішення, від якого було дуже важко відмовитися, і я відчував, що ми повинні ризикнути, але воно виявилося неправильним.

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Це виглядало так правильно, коли Крішітану підписав контракт, і вболівальники відчули хвилювання під час тієї гри проти Ньюкасла, коли Олд Траффорд розгойдувався після того, як Роналду забив двічі, а ми перемогли 4:1. Він все ще був одним із найкращих бомбардирів у світі, виглядав сильним", – розповів Сульшер в інтерв'ю The Athletic.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду повернувся в Манчестер Юнайтед у 2021 році, втім, надовго затриматися в команді він не зумів. Після чемпіонату світу в Катарі португалець переїхав в Саудівську Аравію, де виступає за Аль-Наср.

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