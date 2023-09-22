Звездный испанец не исключает вариант с завершением карьеры, информирует The Guardian.

"Это решение оказалось провальным": экс-тренер Манчестер Юнайтед – о возвращении Роналду в команду

Манчестер Юнайтед не стал продлевать контракт с легендой, потому 1 июля Де Хеа получил статус свободного агента. Впрочем, никто из топ-клубов не торопился даже бесплатно подписывать кипера. Предложения из Саудовской Аравии отвергал сам Давид, для которого сейчас приоритет – выступления в основе на высоком уровне, а не деньги. Если испанец не дождется соответствующего приглашения, то может повесить перчатки на гвоздь в 32 года (совсем не критический возраст для вратаря).

Напомним, Де Хеа отдал МЮ 12 лет, за которые выиграл 8 трофеев и провел 545 матчей. В прошлом сезоне испанец получил "Золотую перчатку" АПЛ, отыграв 17 "сухих" туров.

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