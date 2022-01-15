В рамках суботньої програми 22-го туру АПЛ Саутгемптон зазнав поразки від Вулверхемптона (1:3), а Ньюкасл розділив очки з Уотфордом (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2021/22, 22-й тур

Вулверхемптон – Саутгемптон – 3:1

Голи: Хіменес, 36 (пен), Коуді, 59, Траоре, 90+1 – Ворд-Проуз, 84

Ньюкасл – Уотфорд – 1:1

Голи: Сен-Максімен, 49 – Педру, 88

Астон Вілла – Манчестер Юнайтед – початок о 19:30

Вулверхемптон у рідних стінах приймав Саутгемптон. Обидві команди протягом останнього місяця набрали хороший хід, не програвши жодного матчу й здобувши по дві перемоги, тож можна було очікувати на цікавий матч. Втім, у першому таймі моментів виникало обмаль, а рахунок було відкрито аж на 36-й хвилині з пенальті – його реалізував Хіменес. 1:0!

Саутгемптон міг швидко відігратись, однак замикання Салісу з мінімальної відстані парирував Са, а удар Телли метрів з п'яти пройшов над поперечкою. У підсумку, на перерву футболісти відправились за мінімальної переваги "вулвз", а от на початку другого тайму "святі" пропустили вдруге – українець Кілман замкнув подачу зі стандарту, влучивши у стійку, а Коуді зіграв на добиванні. 2:0!

Соттон відповів низкою перспективних ударів, але хороша гра Са та низька гострота моментів не дозволяла відновити інтригу. На 84-й хвилині гості таки скоротили відставання внаслідок точного пострілу Ворд-Проуза зі штрафного, однак через 7 хвилин все завершилось – Траоре отримав передачу від Аїт-Нурі, обіграв Салісу й пробив у дальній кут. 3:1! Вулверхемптон святкує перемогу.

У паралельному матчі Ньюкасл намагався піднятись з передостанньої позиції в турнірній таблиці й перервати 4-матчеву безвиграшну серію в АПЛ. В суперниках був брат по нещастю – Уотфорд йшов 17-м і програв у 6 турах поспіль. У першому таймі команди зіграли на рівних, але "сороки" створили значно перспективніші моменти. Зокрема, відзначитись міг новачок Вуд, якому трішки забракло точності.

Тиск підопічних Едді Хау приніс успіх вже через три хвилини після старту другого тайму. Сан-Максімен обікрав Нджекію, змістився з лівого флангу в штрафний, обіграв ще одного захисника й вистрілив під ближню стійку – 1:0!

Цей гол перегорнув хід зустрічі – Уотфорд притиснув Ньюкасл і створив кілька реально гольових епізодів. Були і виходи сам на сам, і удари з мінімальної відстані, однак відігратись гості змогли аж на 88-й хвилині внаслідок навісу Кіко на голову Педру. 1:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Команди залишились на своїх місцях.

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