Чинна угода іспанця з каталонцями закінчується влітку 2024 року. Керівництво Барселони не збирається продовжувати угоду з Маркосом Алонсо й він покине команду.

Де Дзербі відреагував на чутки про своє призначення у Ліверпуль або Барселону – великі амбіції екс-тренера Шахтаря

Як повідомляє Marca, 33-річним гравцем зацікавився Атлетіко. Річ у тому, що Вітсель і Ермосо можуть покинути мадридців і керівництво вже підшукує їм заміну. Наставник "матрацників" високо цінує універсальність Алонсо та його навички в обороні.

Нагадаємо, що Маркос виступає за Барселону з 2022 року. Загалом за каталонців віг зіграв у 44 матчах, забивши три голи.

Хто очолить Барселону після Хаві – "пограбування" Зінченка, сенсаційний камбек Моурінью чи повторення трюку з Гвардіолою