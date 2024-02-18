Действующее соглашение испанца с каталонцами истекает летом 2024 года. Руководство Барселоны не собирается продлевать соглашение с Маркосом Алонсо и он покинет команду.

Де Дзерби отреагировал на слухи о своем назначении в Ливерпуль или Барселону – большие амбиции экс-тренера Шахтера

Как сообщает Marca, 33-летним игроком заинтересовался Атлетико. Дело в том, что Витсель и Эрмосо могут покинуть мадридцев и руководство уже подыскивает им замену. Наставник "матрасников" высоко ценит универсальность Алонсо и его навыки в обороне.

Напомним, что Маркос выступает за Барселону с 2022 года. Всего за каталонцев виг сыграл в 44 матчах, забив три гола.

Кто возглавит Барселону после Хави – "ограбление" Зинченко, сенсационный камбэк Моуринью или повторение трюка с Гвардиолой