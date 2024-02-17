"Коли я чую, що мною цікавляться великі команди, для мене це велика честь. Я пишаюся, але я щодня зосереджений на своїй нинішній роботі.

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Про своє майбутнє я буду говорити з власниками та клубом, тому що хочу боротися якнайкраще. Я хочу мати чіткий план, для мене не проблема піти працювати у великий клуб. У своїй кар'єрі я хочу поборотися за перемогу в АПЛ, Серії А, Бундеслізі, Лізі 1, Лізі чемпіонів. Але зараз не час, коли потрібно кудись зриватися.

Я люблю свою батьківщину, люблю Італію, люблю італійський футбол. Я не знаю, напевно, одна з моїх цілей – повернутися до роботи у своїй країні, але я не знаю, коли настане час. Я почуваюся дуже щасливим у Прем'єр-лізі і маю сказати спасибі Брайтону, лізі, всім тренерам та людям. Проблема не в тому, де ти працюєш, а в тому, як ти працюєш на своєму місці", – наводить слова Де Дзербі Football Italia.

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