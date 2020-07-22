Віган отримав шанс на порятунок – відомий клуб знайшов нових власників після введення адміністрації

Адміністрація Вігана обрала найкращий варіант власника клубу та готується завершити угоду до кінця поточного місяця, повідомляє The Times.

Віган має серйозні проблеми через коронавірус – у клубі введена зовнішня адміністрація

Зазначається, що майбутній голова клубу проживає у Великобританії, а тому жодних проблем зі стандартним тестуванням не повинно виникнути. Нагадаємо, Віган став першим професіональним англійським клубом, в якому було введено режим зовнішньої адміністрації.

Додамо, що Віган виступав в АПЛ з 2005 по 2014 роки. Слід зазначити, що клуб став фіналістом Кубка ліги у 2005 році та володарем Кубка Англії в 2013-му.

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