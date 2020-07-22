Уиган получил шанс на спасение – известный клуб нашел новых владельцев после введения администрации

Темные времена Уигана подходят к концу – в ближайшее время клуб узнает имена новых владельцев.

Администрация Уигана выбрала лучший вариант владельца клуба и готовится завершить сделку до конца текущего месяца, сообщает The Times.

Уиган имеет серьезные проблемы из-за коронавируса – в клубе введена внешняя администрация

Отмечается, что будущий председатель клуба проживает в Великобритании, а поэтому никаких проблем со стандартным тестированием не должно возникнуть. Напомним, Уиган стал первым профессиональным английским клубом, в котором был введен режим внешней администрации.

Добавим, что Уиган выступал в АПЛ с 2005 по 2014 годы. Следует отметить, что клуб стал финалистом Кубка лиги в 2005 году и обладателем Кубка Англии в 2013-м.

"Съест его заживо": баллы и сигналы за 2 недели до Реала – Зинченко получил разные вердикты от Гвардиолы, СМИ и фанов