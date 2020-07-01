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Віган має серйозні проблеми через коронавірус – у клубі введена зовнішня адміністрація

1 липня 16:08 - Читать на русском
Віган має серйозні проблеми через коронавірус – у клубі введена зовнішня адміністрація
Гравці Вігана / PA Wire

Англійський Віган потрапив під зовнішнє управління через фінансові проблеми.

Віган став першим професіональним англійським клубом, в якому введено режим зовнішньої адміністрації, інформує Sky Sports.

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Тепер управлінцями клубу стануть менеджери компанії Begbies Traynor, що спеціалізується на реструктуризації бізнес-проектів. Вони підготують клуб до продажу новому власнику. Також Віган можуть покарати зняттям очок в Чемпіоншипі. Стандартним покаранням є позбавлення 12 пунктів.

Нагадаємо, що Віган виступав в АПЛ з 2005 по 2014 роки. Слід зазначити, що клуб став фіналістом Кубка ліги у 2005 році та володарем Кубка Англії в 2013-му.

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Теги
Англія футбольні фінанси коронавірус Чемпіоншип Віган Віган
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