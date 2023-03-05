"Нам довелося дуже багато терпіти. Треба було забивати другий м’яч, але Валенсія добре захищалася. З нами багато разів траплялося подібне цього сезону. Це прикро, тому що це ігри, в яких ми б говорили про комфортну перемогу. Відсутність ефективності змушує нас страждати, але в більшій халепі ми опинилися через вилучення, але воно було очевидне.

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Ми знали, що доведеться потерпіти, завдяки цьому ми прогресуємо. Говорять про Барсу Хаві, але це гравці, які грають і виграють матчі. Команда розвивалася і ставала конкурентоспроможнішою з моменту, як ми опинилися тут. Ми маємо характер переможців", – цитує тренера каталонців Marca.

Нагадаємо, що Барселона посідає першу сходинку в турнірній таблиці Ла Лиги, маючи у своєму активі 62 очки. Наступний матч каталонці проведуть на виїзді проти Атлетіка.

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