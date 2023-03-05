"Нам пришлось очень много терпеть. Надо было забивать второй мяч, но Валенсия хорошо защищалась. С нами много раз случалось подобное в этом сезоне. Это досадно, потому что это игры, в которых мы бы говорили о комфортной победе. Отсутствие эффективности заставляет нас страдать, но в большей неприятности мы оказались из-за удаления, но оно было очевидно.

Барселона в меньшинстве удержала победу над Валенсией и оторвалась от Реала на 10 очков.

Мы знали, что придется потерпеть, благодаря чему мы прогрессируем. Говорят о Барсе Хави, но это игроки, которые играют и выигрывают матчи. Команда развивалась и становилась более конкурентоспособной с момента, как мы оказались здесь. У нас есть характер победителей", – цитирует тренера каталонцев Marca.

Напомним, что Барселона занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 62 очка. Следующий матч каталонцы проведут на выезде против Атлетика.

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