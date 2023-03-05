У гості до Барселони приїхала Валенсія, яка в цьому сезоні бореться за виживання. Хаві обходиться без основної групи атаки (Гаві дискваліфікований, а Лєвандовскі, Педрі та Дембеле травмовані), однак фаворит зустрічі був очевидний. Програвши тиждень тому Альмерії, каталонці не мали права ще раз спіткнутися.

Барса більше володіла м'ячем і краще атакувала. Партнери виводили на ударні позиції Рафінью та Фаті, здалеку бив Ферран. Господарі відкрили рахунок після шикарного закидання від Бускетса – капітан знайшов пасом Рафінью, а бразилець випередив голкіпера та головою переправив м'яч у сітку.

Валенсія мала шанси забити у відповідь. Тер Штеген грубою помилкою спробував повернути інтригу, але суперники пробачили. Моріба та Ліно слабко пробили в сторону воріт. Барселона провалювалася в обороні. Черговий фейл призвів до вилучення – Кунде та Араухо не порозумілися, тому останній мусив збивати Дуро, щоб не випустити його сам на сам з воротарем.

Каталонці ще в рівних складах могли закривати всі питання, але Ферран жахливо пробив пенальті, а Фаті завершив хорошу атаку ударом у стійку. У меншості довелося відійти в оборону. Валенсія посилила тиск на ворота тер Штегена, але завершувала свої атаки з офсайдів.

Вирішальним став епізод, коли Кессьє на лінії штрафного збив Переса. Ні головний суддя, ні VAR пенальті не призначили. Барселона втримала перемогу, набрала 62 очки та збільшила відрив від Реала до 10 пунктів. Валенсія з 23 балами залишилася в зоні вильоту.

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