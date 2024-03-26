Центральний захисник Інтера і збірної Італії Франческо Ачербі був виправданий у справі про расизм.

У вівторок, 26 березня, Спортивний суд Італії виніс вердикт у справі Ачербі, якого звинуватив захисник Наполі Жуан Жезус у расизмі. Суд виправдав Ачербі, не знайшовши жодних доказів образ Жезуса на ґрунті расизму. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

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Тим самим Ачербі уникнув дискваліфікації на матч 30-го туру Серії А з Емполі Віктора Коваленка.

Раніше Жезус стверджував, що Ачербі негарно звернувся до нього, кілька разів назвавши бразильця "нігером". Спортивний суд запросив аудіозаписи розмов арбітрів і відеозапис матчу Інтер – Наполі, однак не знайшов цьому підтверджень.

Цей расистський скандал коштував Ачербі потрапляння до заявки на два останні контрольні матчі "Скуадри адзурри" – з Венесуелою та Еквадором.

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