Центральный защитник Интера и сборной Италии Франческо Ачерби был оправдан в деле о расизме.

Во вторник, 26 марта, Спортивный суд Италии вынес вердикт по делу Ачерби, который был обвинён защитником Наполи Жуаном Жезусом в расизме. Суд оправдал Ачерби, не найдя никаких доказательств оскорблений Жезуса на почве расизма. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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Тем самым Ачерби избежал дисквалификации на матч 30-го тура Серии А с Эмполи Виктора Коваленко.

Ранее Жезус утверждал, что Ачерби некрасиво обратился к нему, несколько раз назвав бразильца "ниггером". Спортивный суд запросил аудиозаписи разговоров арбитров и видеозапись матча Интер – Наполи, однако не нашёл этому подтверждений.

Этот расистский скандал стоил Ачерби попадания в заявку на два последних контрольных матча "Скуадры адзурры" – с Венесуэлой и Эквадором.

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