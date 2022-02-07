Полісся зустрічалось з Чорноморцем в рамках другого раунду Зимового кубка. Читайте звіт на Футбол 24.

Зимовий кубок, 2-й раунд

Полісся – Чорноморець – 1:1 (5:4 пен.)

Голи: Гітченко, 89 – Цітаішвілі, 54

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Полісся швидко відкрило рахунок, але арбітр зафіксував офсайд і скасував взяття воріт. Чорноморець відповів на це небезпечним ударом Цітаішвілі – м'яч влучив у стійку.

Команди створили достатньо моментів, матч був досить динамічним. На старті другого тайму той же Цітаішвілі все ж відзначився голом. Півзахисник Динамо змістився у штрафний майданчик та красивим пострілом поцілив у дальню дев'ятку. Полісся не мало наміру здаватись і за кілька хвилин до фінального свистка зрівняло рахунок. Відзначився Гітченко.

Переможець визначався у серії післяматчевих пенальті, де антигероєм став Ілія Мартіновіч. Захисник Чорноморця змарнував свою спробу, зупинившись перед ударом, і арбітр не зарахував цей пенальті.

Полісся перемогло і з 5-ма очками залишилось лідером таблиці Зимового кубка.

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