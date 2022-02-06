Черговим підписанням став 22-річний бразильський форвард Давід да Ора, інформує офіційний сайт харків'ян. Новачок отримав номер 33, під яким багато років запалював Марко Девіч.

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За неофіційною інформацією, трансфер нападника Віторії обійшовся Металісту у 2 млн євро. У 2021 році Давід провів 59 матчів, забивши 11 голів і віддавши 5 результативних передач. Рекламу бразильцю робив сам Олександр Ярославський. Президент Металіста назвав Давіда швидшим за Тайсона, а його удар – крутішим, ніж у Жажі.

Нагадаємо, харків'яни впевнено очолюють таблицю Першої ліги і явно проводять трансферну кампанію з прицілом на УПЛ.

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