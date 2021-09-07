"В один момент у нас почалися проблеми з фінансами. Сам знаєш, як іноземці на це реагують. Відразу пішов розлад. Іноземці психують, не хочуть тренуватися. Ми зі свого боку психуємо на них: "Зрозумійте ситуацію, треба грати до кінця, і так ситуація не сильно хороша".

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І так пішов розлад в команді, керівництві, у всіх. Почалися проблеми. Взимку був останній матч проти Ворскли, вони теж були біля нас (в турнірній таблиці – прим.), ми начебто вище були. У нас всі іноземці відмовилися їхати через фінансового питання. Поїхали ми, молоді пацани.

Мені тоді треба було тільки грати. Думав, що треба себе проявляти, грати. Неважливо, платять чи ні. Думав, що гроші мене наздоженуть, якщо буду добре грати. Жодного разу не було такого, що я пручався, не хотів тренуватися. Весь час був мотивований, намагався викладатися по максимуму. Віддавав себе повністю, в цьому впевнений", – поділився Дубінчак в інтерв'ю Профутбол.

Зазначимо, що Владислав виступав у сезоні 2019/20 у складі Карпат, відігравши у 20 матчах. За підсумками кампанії львівський клуб вилетів з УПЛ.

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