"Я ще не сказав свого останнього слова у Динамо, хочу спробувати себе там.

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Якщо не вийде, а я готовий і до іншого варіанту – піти. Можливо не відразу в Європу, а в якийсь хороший український клуб. А потім все одно виїхати в Європу, 100% хочу себе там спробувати і заявити про себе", – сказав Дубінчак для ПРОФУТБОЛ Digital.

Динамо на рік відпустило Владислава в дніпровський клуб на правах оренди. У минулому сезоні УПЛ Дубінчак за СК Дніпро-1 провів 22 матчі, в яких відзначився двома асистами.

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