Збірна Україна не поступилася вдома чемпіонам світу – французам – продемонструвавши водночас хороший рівень гри. Експертний розбір польотів – вже на "Футбол 24".

5 матчів – 5 очок. Збірна України розписала результативну нічию з потужною Францією, але катарський ЧС-2022 – все ще далеко. Зараз нам потрібно лише перемагати і сподіватися на осічки конкурентів. Щоправда, гра "синьо-жовтих" проти чемпіонів світу вселяє оптиміз. Схоже, виїзне жахіття з казахами залишилося позаду.

Україна – Франція – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Екс-хавбек збірної України Євген Левченко "аплодує" команді за грамотність, організацію, дисципліну і компактність.

Отличная игра. 1:1 против Франции. Это совсем другая сборная Украины. Тактически очень грамотно, структура и организация, дисциплина и компактность. Спасибо ребята за такой футбол! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) September 4, 2021

Ще один колишній гравець "синьо-жовтих" Максим Калініченко вважає, що без Зінченка ми виглядаємо краще – вертикальніше.

Хорошая игра от но опять только ничьяБез Зины игра стала более вертикальной и мне это понравилосьЯрмола умница,бьется как лев.Со Стёпой стало спокойнее в центре.Жду 3 победы и такую же мертвую дальшеВсе молодцы — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) September 4, 2021

Коментатор каналів Футбол Кирило Круторогов – про експертів, які знищували Україну після нічиєї з казахами.

Ну що, від ненависті до любові? Цікаво, чи будуть ті, хто найбільше поливав збірну за нічию з Казахстаном, зараз видавати з себе великих фанатів на хвилі якісної гри і нічиєї з Францією? — Кирило Круторогов (@Krutorogov) September 4, 2021

Архіваріус українського футболу Артур Валерко тріумфує після другої нічиєї з чемпіонами світу.

Дві нічиї з чемпіонами світу за рік. #UKRFRA

Не було б інших нічиїх - які б вони були красунчики pic.twitter.com/nm7oLVtaY6 — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) September 4, 2021

Журналіст і коментатор FootballHub Олександр Золотогорський порівнює Петракова і Шевченка... на користь першого!

Поки підсідаємо в останні півгодини, не стало сил в кінці вибігати в контратаки. Але знаєте, мені подобається ця збірна України. І з французами, і навіть з казахами. За рухом, малюнком гри, самовіддачі. Подобається більше, ніж команда Шевченка:) — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) September 4, 2021

Легенда спортивної тележурналістики Руслан Свірін пише про чудовий результат на Олімпійському.

Чарівна Саша Лобода шкодує, що матч не завершився за сценарієм 2013-го.

Головред журналу Футбол Артем Франков теж помітив плюси у грі збірної України без Зінченка.

Журналіст Олег Барков хвилюється за можливе божевільне досягнення "синьо-жовтих".

Далі – короткий аналіз гри від коментатора Setanta Sports Ukraine Ігора Бойка.

Шеф-редактор Футбол 24 Олег Бабій кайфує від дивовижного удару Шапаренка.

Завершимо невеличким анонсом агента і менеджера В'ячеслава Заховайла перед Чехією.

Україна розписала нічию з Францією: цікава трансформація збірної, майстер-клас від Петракова і зірковий час Шапаренка