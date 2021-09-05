"Свисти, Славку!": Україна на порозі божевільного досягнення – проблеми Зінченка і сумний вердикт для Шеви після Франції
Збірна Україна не поступилася вдома чемпіонам світу – французам – продемонструвавши водночас хороший рівень гри. Експертний розбір польотів – вже на "Футбол 24".
5 матчів – 5 очок. Збірна України розписала результативну нічию з потужною Францією, але катарський ЧС-2022 – все ще далеко. Зараз нам потрібно лише перемагати і сподіватися на осічки конкурентів. Щоправда, гра "синьо-жовтих" проти чемпіонів світу вселяє оптиміз. Схоже, виїзне жахіття з казахами залишилося позаду.
Україна – Франція – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Екс-хавбек збірної України Євген Левченко "аплодує" команді за грамотність, організацію, дисципліну і компактність.
Отличная игра. 1:1 против Франции. Это совсем другая сборная Украины. Тактически очень грамотно, структура и организация, дисциплина и компактность. Спасибо ребята за такой футбол!— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) September 4, 2021
Ще один колишній гравець "синьо-жовтих" Максим Калініченко вважає, що без Зінченка ми виглядаємо краще – вертикальніше.
Хорошая игра от но опять только ничьяБез Зины игра стала более вертикальной и мне это понравилосьЯрмола умница,бьется как лев.Со Стёпой стало спокойнее в центре.Жду 3 победы и такую же мертвую дальшеВсе молодцы— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) September 4, 2021
Коментатор каналів Футбол Кирило Круторогов – про експертів, які знищували Україну після нічиєї з казахами.
Ну що, від ненависті до любові? Цікаво, чи будуть ті, хто найбільше поливав збірну за нічию з Казахстаном, зараз видавати з себе великих фанатів на хвилі якісної гри і нічиєї з Францією?— Кирило Круторогов (@Krutorogov) September 4, 2021
Архіваріус українського футболу Артур Валерко тріумфує після другої нічиєї з чемпіонами світу.
Дві нічиї з чемпіонами світу за рік. #UKRFRA— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) September 4, 2021
Не було б інших нічиїх - які б вони були красунчики pic.twitter.com/nm7oLVtaY6
Журналіст і коментатор FootballHub Олександр Золотогорський порівнює Петракова і Шевченка... на користь першого!
Поки підсідаємо в останні півгодини, не стало сил в кінці вибігати в контратаки. Але знаєте, мені подобається ця збірна України. І з французами, і навіть з казахами. За рухом, малюнком гри, самовіддачі. Подобається більше, ніж команда Шевченка:)— Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) September 4, 2021
Легенда спортивної тележурналістики Руслан Свірін пише про чудовий результат на Олімпійському.
Чарівна Саша Лобода шкодує, що матч не завершився за сценарієм 2013-го.
Головред журналу Футбол Артем Франков теж помітив плюси у грі збірної України без Зінченка.
Журналіст Олег Барков хвилюється за можливе божевільне досягнення "синьо-жовтих".
Далі – короткий аналіз гри від коментатора Setanta Sports Ukraine Ігора Бойка.
Шеф-редактор Футбол 24 Олег Бабій кайфує від дивовижного удару Шапаренка.
Завершимо невеличким анонсом агента і менеджера В'ячеслава Заховайла перед Чехією.
Україна розписала нічию з Францією: цікава трансформація збірної, майстер-клас від Петракова і зірковий час Шапаренка