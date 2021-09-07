"В один момент у нас начались проблемы с финансами. Сам знаешь, как иностранцы на это реагируют. Сразу пошел разлад. Иностранцы психуют, не хотят тренироваться. Мы со своей стороны психуем на них: "Поймите ситуацию, надо играть до конца, и так ситуация не сильно хорошая".

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И так пошел разлад в команде, руководстве, у всех. Начались проблемы. Зимой был последний матч против Ворсклы, они были возле нас (в турнирной таблице – прим.), мы вроде бы выше были. У нас все иностранцы отказались ехать из-за финансового вопроса. Поехали мы, молодые пацаны.

Мне тогда надо было только играть. Думал, что надо себя проявлять, играть. Неважно, платят или нет. Думал, что деньги меня догонят, если буду хорошо играть. Ни разу не было такого, что я сопротивлялся, не хотел тренироваться. Все время был мотивирован, пытался выкладываться на максимум. Отдавал себя полностью, в этом уверен", – поделился Дубинчак в интервью Профутбол.

Отметим, что Владислав выступал в сезоне 2019/20 в составе Карпат, отыграв в 20 матчах. По итогам кампании львовский клуб вылетел из УПЛ.

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