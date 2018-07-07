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Відрахований за підтримку Росії екс-голкіпер Карпат прокоментував свій вчинок

6 липня 22:17 1730 Читать на русском
Відрахований за підтримку Росії екс-голкіпер Карпат прокоментував свій вчинок
Михайло Готра / соцмережі

Колишній воротар Карпат Михайло Готра, якого відрахували з команди за підтримку збірної Росії, пояснив свою поведінку.

"Усе своє свідоме життя я віддав спорту. Я був далеким від політики. Я й не думав, що мій емоційний вчинок стане топ-новиною, яка сколихне не тільки нашу державу, а й ближнє зарубіжжя.

Я був, є і буду щирим українцем. Я був і залишаюсь відданим українському футболу та його традиціям.

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Зараз я дійсно осмислив свій вчинок і зрозумів, що для вболівальників він є неприйнятним. Я розумію та сприймаю весь той шквал обурення, який надходить від них. Дійсно, всі вболівальники є відданими патріотами своєї держави та українського футболу і вцьому я захоплююсь ними. Саме перед уболівальниками я хочу вибачитись за свій емоціний вчинок.

Щодо рішення клубу, то думаю, що в професійному футболі рішення повинні приймати не на емоціях.

ЗМІ прошу не турбувати мене зайвими запитаннями. Мені не хочеться давати жодних коментарів до того часу, як я не осмислю все і не розставлю всі крапки над "і", – написав Готра на своїй сторінці в Інстаграм.

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
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