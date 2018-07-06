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"Наср*ти мені на думку проросійських волоцюг": Смалійчук – про скандал з голкіпером, який підтримав Росію

14:32 663 Читать на русском
"Наср*ти мені на думку проросійських волоцюг": Смалійчук – про скандал з голкіпером, який підтримав Росію
Олег Смалійчук / фото: ФК Карпати

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук прокоментував розрив контракту з голкіпером Михайлом Готрою, який відкрито підтримував збірну Росії на ЧС-2018.

За словами Смалійчука, рішення про припинення співпраці з Готрою приймав він особисто. Нагадаємо, Карпати розірвали контракт з голкіпером юнацької команди Михайлом Готрою після того, як голкіпер виклав світлини, на яких відкрито підтримує збірну Росії на ЧС-2018.

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"Рішення по Готрі приймав особисто і вся відповідальність за розрив контракту з гравцем лежить на мені, як на керівнику клубу. Може занадто кардинально і емоційно, але у футболі неможливо без емоцій. Як і на війні.

Майже щоденно вбивають моїх братів. Тому наср*ти мені на думку проросійських волоцюг, Бог їм суддя. А вболівальників прошу пробачити пацана, впевнений, що він вже шкодує про свій вчинок", – написав Смалійчук на своїй сторінці у Facebook.

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ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Трансфери Карпати Карпати Іспанія - Росія Михайло Готра Михайло Готра Олег Смалійчук Трансфери чемпіонату України
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