"Наср*ти мені на думку проросійських волоцюг": Смалійчук – про скандал з голкіпером, який підтримав Росію

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук прокоментував розрив контракту з голкіпером Михайлом Готрою, який відкрито підтримував збірну Росії на ЧС-2018.

За словами Смалійчука, рішення про припинення співпраці з Готрою приймав він особисто. Нагадаємо, Карпати розірвали контракт з голкіпером юнацької команди Михайлом Готрою після того, як голкіпер виклав світлини, на яких відкрито підтримує збірну Росії на ЧС-2018.

"Я не судитимусь із Карпатами": голкіпер, якого прогнали через підтримку Росії, взяв паузу, у росіян – своя інформація

"Рішення по Готрі приймав особисто і вся відповідальність за розрив контракту з гравцем лежить на мені, як на керівнику клубу. Може занадто кардинально і емоційно, але у футболі неможливо без емоцій. Як і на війні.

Майже щоденно вбивають моїх братів. Тому наср*ти мені на думку проросійських волоцюг, Бог їм суддя. А вболівальників прошу пробачити пацана, впевнений, що він вже шкодує про свій вчинок", – написав Смалійчук на своїй сторінці у Facebook.

Андронов – про екс-голкіпера Карпат: Він знав, на що йшов, публічно підтримуючи Росію