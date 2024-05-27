Німецький портал опублікував черговий перерахунок вартості футболістів, які виступають на Туманному Альбіоні.

Найдорожчим серед українських представників англійської Прем'єр-ліги залишається півзахисник Арсенала Олександр Зінченко. Новоспечений віце-чемпіон Англії вартує зараз 38 млн євро. До слова, Зіна подешевшав одразу на 4 мільйони, впавши в ціні вперше з 2021 року, коли ще виступав за Манчестер Сіті.

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Позиції вінгера Челсі Михайла Мудрика (35 млн) та захисника Евертона Віталія Миколенка (28 млн) змін не зазнали.

Натомість додав у ціні Ілля Забарний з Борнмута (32 млн). Найбільшого ж прогресу зазнав Єгор Ярмолюк з Брентфорда, подорожчавши одразу вдвічі (10 млн).

Нагадаємо, за підсумками сезону Арсенал посів у турнірній таблиці АПЛ другу сходинку, Челсі став шостим, а Борнмут дванадцятим. Евертон і Брентфорд фінішували на п'ятнадцятому і шістнадцятому місцях відповідно.

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