Найкращий бомбардир СК Дніпро-1 готовий змінити клуб: "Шукаю ті варіанти, де буду потрібен як гравець"
Форвард дніпрян Олександр Філіппов підбив підсумки сезону, що завершився, а також привідкрив завісу щодо свого майбутнього.
"Можна сказати, що сезон вийшов трохи зім'ятий. Проте, попри наші труднощі, все-таки ми змогли посісти місце в єврокубках.
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Щодо своєї гри, то мені завжди хочеться витискати максимум. Хотілось би особисто від себе більшого, але добре, що мав ігрову практику і допомагав команді", – сказав Філіппов у коментарі Telegram-каналу "Дніпрянин".
Якщо говорити про майбутнє, то Олександр підтвердив, що у нього завершується контракт, і він розглядає всі варіанти, а насамперед ті, які дозволять йому продовжити кар'єру гравця. Конкретні клуби при цьому поки що назвати відмовився.
Нагадаємо, що в серпні минулого року Філіппов підписав річний контракт с клубом із міста Дніпро. За цей сезон форвард провів у складі команди 27 матчів, у яких відзначився 9 голами.
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