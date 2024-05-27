"Можна сказати, що сезон вийшов трохи зім'ятий. Проте, попри наші труднощі, все-таки ми змогли посісти місце в єврокубках.

СК Дніпро-1 розглядає варіант із продажем гравця збірної України – за його трансфер нібито вже домовився Шахтар

Щодо своєї гри, то мені завжди хочеться витискати максимум. Хотілось би особисто від себе більшого, але добре, що мав ігрову практику і допомагав команді", – сказав Філіппов у коментарі Telegram-каналу "Дніпрянин".

Якщо говорити про майбутнє, то Олександр підтвердив, що у нього завершується контракт, і він розглядає всі варіанти, а насамперед ті, які дозволять йому продовжити кар'єру гравця. Конкретні клуби при цьому поки що назвати відмовився.

Нагадаємо, що в серпні минулого року Філіппов підписав річний контракт с клубом із міста Дніпро. За цей сезон форвард провів у складі команди 27 матчів, у яких відзначився 9 голами.

Рух відмовився відпускати своїх гравців в олімпійську збірну України – джерело озвучило цікаву причину