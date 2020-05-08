toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

"Відповідальність буде на клубах": Протасов пролив світло на рекомендації УАФ щодо обов'язкового тестування

8 травня 21:19 228 Читать на русском
"Відповідальність буде на клубах": Протасов пролив світло на рекомендації УАФ щодо обов'язкового тестування
Олег Протасов / Фото з відкритих джерел

Віце-президент УАФ Олег Протасов розповів про примусове тестування на COVID-19 в командах УПЛ і ПФЛ.

"Відповідальність за тестування буде на клубах. Але підкреслю, що ми розробили саме рекомендації для команд.

Металіст 1925 ризикує не дограти сезон – у клубу немає грошей для тестів на коронавірус

Ми не можемо у них щось вимагати, наполягати на тестах – це може робити тільки профільне міністерство. Тому ці рекомендації я б навіть протоколом не називав", – сказав Протасов у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, раніше керівники низки клубів висловили свої претензії щодо вимог обов'язкового тестування футболістів та персоналу і скаржились на відсутність коштів для такої медичної процедури.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів

blog_ava
"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса
9 травня
6018
Теги
коронавірус УПЛ УАФ ПФЛ Олег Протасов
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
53
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук