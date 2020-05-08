"Відповідальність буде на клубах": Протасов пролив світло на рекомендації УАФ щодо обов'язкового тестування

Віце-президент УАФ Олег Протасов розповів про примусове тестування на COVID-19 в командах УПЛ і ПФЛ.

"Відповідальність за тестування буде на клубах. Але підкреслю, що ми розробили саме рекомендації для команд.

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Ми не можемо у них щось вимагати, наполягати на тестах – це може робити тільки профільне міністерство. Тому ці рекомендації я б навіть протоколом не називав", – сказав Протасов у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, раніше керівники низки клубів висловили свої претензії щодо вимог обов'язкового тестування футболістів та персоналу і скаржились на відсутність коштів для такої медичної процедури.

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