Металіст 1925 ризикує не дограти сезон – у клубу немає грошей для тестів на коронавірус

Голова наглядової ради Металіст 1925 Сергій Стороженко поміркував щодо обов'язкового тестування на коронавірус.

"Я ще не бачив документа, не знаю, чи є він взагалі. Але якщо тестування та інші витрати покладуть на клуби – це буде важкий тягар. У нашого клубу поки немає грошей для оплати тестування на вірус. Де їх шукати? Не знаємо, працюємо над цим.

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Ми в контакті з департаментом обласного управління охорони здоров'я, з обласною лабораторією, яка проводить ці аналізи. Це ж треба зробити 50-60 аналізів. Це все гроші. При цьому 12 травня вже починаються тренування, а 15-го ми тільки збираємося обговорити це з лігою. Як так? Це ж термінова ситуація. Треба вже сьогодні збиратися.

Ми страждаємо дуже серйозно. І не ми одні такі. Я спілкувався з власниками інших клубів – підприємства страждають, надходжень немає. Керівництву УАФ або ПФЛ потрібно домовитися з головним санітарним лікарем України. Щоб інфекційні лікарі і лікарні допомогли місцевим професійним клубам безкоштовно з цим тестуванням. Можливо, для великих клубів це не гроші. Але подивіться, що з Чорноморцем. І це те, що стало відомо. А скільки таких клубів? А без тестування не можна починати тренування. І воно ж не разове – його потім треба повторювати. Так можна не зберегти команди і клуби", – сказав Стороженко у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, після 19 турів Металіст 1925 посідає у турнірній таблиці Першої ліги сьому сходинку, однак відстає від лідера чемпіонату – львівського Руха – лише на чотири пункти.

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