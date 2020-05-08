toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Ответственность будет на клубах": Протасов пролил свет на рекомендации УАФ об обязательном тестирования

21:19 24 Читати українською
"Ответственность будет на клубах": Протасов пролил свет на рекомендации УАФ об обязательном тестирования
Олег Протасов / Фото из открытых источников

Вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал о принудительном тестировании на COVID-19 в командах УПЛ и ПФЛ.

"Ответственность за тестирование будет на клубах. Но подчеркну, что мы разработали именно рекомендации для команд.

Металлист 1925 рискует не доиграть сезон – у клуба нет денег для тестов на коронавирус

Мы не можем у них что-то требовать, настаивать на тестах – это может делать только профильное министерство. Поэтому эти рекомендации я бы даже протоколом не называл", – сказал Протасов в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, ранее руководители ряда клубов выразили свои претензии относительно требований обязательного тестирования футболистов и персонала и жаловались на отсутствие средств для такой медицинской процедуры.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів

blog_ava
Гармаш удивил новым имиджем после возобновления тренировок в Ризеспоре
00:38
598
Теги
коронавирус УАФ УПЛ ПФЛ Олег Протасов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
44
мин
Лион
21:00
Монпелье
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук