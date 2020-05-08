"Ответственность будет на клубах": Протасов пролил свет на рекомендации УАФ об обязательном тестирования

Вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал о принудительном тестировании на COVID-19 в командах УПЛ и ПФЛ.

"Ответственность за тестирование будет на клубах. Но подчеркну, что мы разработали именно рекомендации для команд.

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Мы не можем у них что-то требовать, настаивать на тестах – это может делать только профильное министерство. Поэтому эти рекомендации я бы даже протоколом не называл", – сказал Протасов в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, ранее руководители ряда клубов выразили свои претензии относительно требований обязательного тестирования футболистов и персонала и жаловались на отсутствие средств для такой медицинской процедуры.

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