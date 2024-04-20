"Після гри з Металістом 1925 гравці і тренерський штаб команди попросили залишитись у столиці, тож їм пішли назустріч. Адже враховуючи, що у наступному турі на СК Дніпро-1 чекає виїзний поєдинок з Вересом, не було сенсу їхати до Дніпра, щоб кататись із Києва і до Києва туди-сюди, витрачаючи кошти та час на дорогу.

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У частини футболістів і у тренерського штабу в Києві є своє житло, сім'ї, а деяким клуб зняв номери у готелі. Та й враховуючи нестабільну ситуацію щодо безпеки, було якраз доцільно провести певну кількість днів у столиці.

Чи не виникало у нас думок про зміну місця постійної дислокації клубу у зв'язку із ситуацією у Дніпрі? Ми не знаємо, як і що буде надалі. Чомусь лише нам ставлять таке питання, хоча небезпечно також і в Кривому Розі у Дніпропетровській області, та й в Олександрії, яка знаходиться у 150 кілометрах, теж.

Так, неприємна ситуація, коли Дніпро впродовж останніх двох місяців перебуваєя у небезпеці, і став наче прифронтове місто. Втім, як би не було неприємно від такої обстановки, але місцеві мешканці з міста не виїжджають. Коли Дніпро повний людей, а тут раптом команда з міста виїхала – це, погодьтеся, якось нерозумно", – сказав Фрідман у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Дніпро регулярно потерпає від ракетних ударів. Раніше руйнувань зазнали спортивна школа та учбово-тренувальна база СКДніпра-1.

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