Клуби Чемпіоншипу вже кілька років поспіль не можуть обійтись без санкцій за фінансові порушення.

Редінг офіційно підтвердив, що приймає штраф ліги у розмірі 6 очок. Минулого сезону "роялс" отримали аналогічне покарання і вижили лише завдяки ще проблемнішому Дербі, з якого зняли аж 21 пункт.

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Регламент Чемпіоншипу дозволяє максимум 39 мільйонів фунтів збитків за 3 роки, але Редінг суттєво перевищив цю межу. У листопаді 2021-го з клубу зняли перші 6 очок і дали випробувальний термін для вирішення фінансових проблем.

"Біло-сині" частково виконали бізнес-план, проте цього не вистачило для покриття всіх боргів. Ліга була змушена оштрафувати Редінг ще на 6 очок, що неабияк ускладнює завдання виживання. Тепер команда Пола Інса випереджає зону вильоту всього на один пункт замість комофортних 7. На дні таблиці Чемпіоншипу інший кризовий клуб – Віган, з якого зняли 3 очки.

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