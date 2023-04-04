Клубы Чемпионшипа уже несколько лет не могут обойтись без санкций за финансовые нарушения.

Рединг официально подтвердил, что принимает штраф лиги в размере 6 очков. В прошлом сезоне "роялс" получили аналогичное наказание и выжили лишь благодаря еще более проблемному Дерби, с которого сняли 21 пункт.

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Регламент Чемпионшипа позволяет максимум 39 миллионов фунтов убытков за 3 года, но Рединг существенно превысил этот предел. В ноябре 2021 года с клуба сняли первые 6 очков и дали испытательный срок для решения финансовых проблем.

"Бело-синие" частично выполнили бизнес-план, однако этого не хватило для покрытия всех долгов. Лига была вынуждена оштрафовать Рединг еще на 6 очков, что усложняет задачу выживания. Теперь команда Пола Инса опережает зону вылета всего на один пункт вместо комфортных 7. На дне таблицы Чемпионшипа другой кризисный клуб – Уиган, с которого сняли 3 очка.

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