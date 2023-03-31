Прем'єр-ліга серйозно взялась за розслідування порушень фінансового фейр-плей з боку "ірисок", інформує Goal.

Миколенко випав з основи Евертона через важку проблему: "Не видумуйте, що Дайч має щось проти нього"

Збитки Евертона за трирічний період (2018-2021) склали 372 мільйони фунтів стерлінгів, що більш ніж утричі перевищує дозволені правилами Прем'єр-ліги 105 мільйонів. Мерсисайдцям вдалося відбити перші звинувачення, списавши все на наслідки пандемії коронавірусу. Втім, тепер АПЛ ретельніше перевірить звіти Евертона. Конкуренти пильно стежитимуть за цим процесом – ліга отримала 6 листів від різних клубів з проханням звернути увагу на ситуацію.

"Ірискам" загрожує навіть зняття очок, а зараз Миколенко і компанія мають всього 2 пункти запасу над зоною вильоту. АПЛ обіцяє ухвалити остаточне рішення до 28 травня, тобто завершення сезону.

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