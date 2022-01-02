"Поділюся, але не називатиму імен. Буду коректним. Динамо Київ має змогу продати одного зі своїх лідерів найближчим часом.

"У футбол грають мізками, а ноги лише допомагають": Заховайло дав кілька порад Миколенкові для адаптації в Евертоні

Питання переговорів. Чи зуміє претендент переконати або задовольнити фінансові вимоги киян?" – написав Заховайло на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Агент не став уточнювати про якого гравця йде мова, а також з яким клубом йдуть переговори, однак у коментарях до свого посту запевнив, що ймовірність трансферу оцінює у 85%.

Нагадаємо, напередодні Евертон оголосив про підписання захисника Динамо Віталія Миколенка.

Трансфер Миколенка у цифрах і фактах: третій найдорожчий з Динамо і 15-й для Евертона, проєкція в топ-4 АПЛ