Відомий агент натякнув на ще один гучний трансфер з Динамо
Футбольний агент В'ячеслав Заховайло зізнався, що кияни ведуть переговори щодо переходу свого топ-гравця.
"Поділюся, але не називатиму імен. Буду коректним. Динамо Київ має змогу продати одного зі своїх лідерів найближчим часом.
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Питання переговорів. Чи зуміє претендент переконати або задовольнити фінансові вимоги киян?" – написав Заховайло на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Агент не став уточнювати про якого гравця йде мова, а також з яким клубом йдуть переговори, однак у коментарях до свого посту запевнив, що ймовірність трансферу оцінює у 85%.
Нагадаємо, напередодні Евертон оголосив про підписання захисника Динамо Віталія Миколенка.
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