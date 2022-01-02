"Багато хто зараз розмірковує в Англії про доцільність угоди. Я ж дивлюсь із оптимізмом вперед. Віталій, як то кажуть, не пересидів у Києві. Його вік дозволяє розмірковувати із оптимізмом на адаптацію. На Туманному Альбіоні зібраний за якістю весь бомонд із гравців з усього світу. Конкуренція величезна. І не кожен гравець зміг реалізувати свій потенціал. Причини різні.

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Хочу дати Віталію декілька рекомендацій. Він повинен знайти людину з місцевих, яка йому реально щодня допомагатиме. Насамперед, вивчити мову, зрозуміти культуру та ментальність місцевого населення. З футбольного погляду буде ще складніше. Спочатку будуть проблеми з комунікацією, і друзів у команді він з ходу не отримає. Ігрова ментальність дуже відрізняється від нашої.

І лише коли Віталій доведе своїм партерам у тренувальному процесі свою спроможність, лише тоді партнери розпочнуть його помічати та називати на ім'я. У цьому компоненті я у Миколенка вірю. Головне – не закриватися у собі з думкою: хочу до Києва поїсти борщу. Раджу спілкуватися лише із місцевими. Це реально допоможе швидше адаптуватись.

Отже, Віталію... Все у твоїх руках та мізках. Доведи всім і собі, що це лише перший крок у твоїй кар'єрі. Треба пам'ятати, що у футбол грають мізками, а ноги лише допомагають. Хай щастить", – написав Заховайло на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Миколенко перейшов у Евертон 1 січня. Він підписав контракт з "ірисками" до червня 2026 року.

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