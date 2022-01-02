"Поделюсь, но не буду называть имен. Буду корректным. Динамо Киев имеет возможность продать одного из своих лидеров в ближайшее время.

"В футбол играют мозгами, а ноги только помогают": Заховайло дал несколько советов Миколенко для адаптации в Эвертоне

Вопрос переговоров. Сумеет претендент убедить либо удовлетворить финансовые требования киевлян?" – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.

Агент не стал уточнять о каком игроке идет речь, а также с каким клубом идут переговоры, однако в комментариях к своему посту заверил, что вероятность трансфера оценивает в 85%.

Напомним, накануне Эвертон объявил о подписании защитника Динамо Виталия Миколенко.

Трансфер Миколенко в цифрах и фактах: третий самый дорогой из Динамо и 15-й для Эвертона, проекция в топ-4 АПЛ