Известный агент намекнул на еще один громкий трансфер из Динамо
Футбольный агент Вячеслав Заховайло признался, что киевляне ведут переговоры относительно перехода своего топ-игрока.
"Поделюсь, но не буду называть имен. Буду корректным. Динамо Киев имеет возможность продать одного из своих лидеров в ближайшее время.
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Вопрос переговоров. Сумеет претендент убедить либо удовлетворить финансовые требования киевлян?" – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.
Агент не стал уточнять о каком игроке идет речь, а также с каким клубом идут переговоры, однако в комментариях к своему посту заверил, что вероятность трансфера оценивает в 85%.
Напомним, накануне Эвертон объявил о подписании защитника Динамо Виталия Миколенко.
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