Відомі клуби зганьбилися у спарингах: Ліон програв дебютанту з Бельгії, переможець єврокубка безсилий проти Бундесліги 2
Європейські клуби готуються до відновлення сезону, граючи товариські матчі.
Ліон – Моленбек – 0:1
Гол: Ель Уахді, 68
Магдебург – Севілья – 3:1
Голи: Шулер, 14, Белл, 44, Атік, 44 – Шулер, 19 (авт)
Незабитий пенальті: Окампос, 68 (Севілья)
Часом, вибір номінально слабшого суперника зовсім не гарантує успіху. Сьогодні в цьому переконалися Ліон і Севілья. "Ткачі" поступилися Моленбеку, який у минулому сезоні виступав у другому дивізіоні чемпіонату Бельгії й лише в плей-офф завоював путівку в еліту.
Севілья стала першим володарем міжконтинентального Кубка виклику – промах екс-форварда Шахтаря став фатальним
Севілья досі переживає наслідки перемоги в Кубку виклику. Чинні переможці Ліги Європи програли два останні матчі середнякам другої Бундесліги. Сьогодні андалусійців напрочуд легко обіграв Магдебург (вчора іспанці поступилися Ганзі). З особливо цікавого відзначимо красивий третій гол німців та бездарну спробу хитро виконати пенальті від Окампоса.