Ліон – Моленбек – 0:1

Гол: Ель Уахді, 68

Магдебург – Севілья – 3:1

Голи: Шулер, 14, Белл, 44, Атік, 44 – Шулер, 19 (авт)

Незабитий пенальті: Окампос, 68 (Севілья)

Часом, вибір номінально слабшого суперника зовсім не гарантує успіху. Сьогодні в цьому переконалися Ліон і Севілья. "Ткачі" поступилися Моленбеку, який у минулому сезоні виступав у другому дивізіоні чемпіонату Бельгії й лише в плей-офф завоював путівку в еліту.

Севілья стала першим володарем міжконтинентального Кубка виклику – промах екс-форварда Шахтаря став фатальним

Севілья досі переживає наслідки перемоги в Кубку виклику. Чинні переможці Ліги Європи програли два останні матчі середнякам другої Бундесліги. Сьогодні андалусійців напрочуд легко обіграв Магдебург (вчора іспанці поступилися Ганзі). З особливо цікавого відзначимо красивий третій гол німців та бездарну спробу хитро виконати пенальті від Окампоса.